«Ты с дуба рухнула?»: Навка рассказала о несостоявшемся выступлении на Олимпиаде в Сочи

Легендарная фигуристка и постановщик ледовых шоу Татьяна Навка в интервью рассказала об отношениях с мужем — пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым — и несостоявшемся участии в Олимпиаде-2014. По словам чемпионки ОИ-2006, за год до Игр в Сочи её супруг всерьёз уговаривал её вернуться на лёд в паре с Романом Костомаровым.

«Вы такая пара невероятная. Как раз в Сочи вы должны», — вспомнила фигуристка слова мужа.

Она загорелась идеей и сразу позвонила Костомарову, на что тот ответил: «Баба Таня, ты что, с дуба рухнула?» Песков предлагал поискать другого партнёра, но Навка в итоге не стала возвращаться, а вскоре после Олимпиады родила дочь.

В эфире радио «Комсомольская правда» спортсменка также прокомментировала возраст участников нынешних соревнований. Она напомнила, что в 90-х на Играх выступала пара 37-летних британцев — Джейн Торвилл и Кристофер Дин, — и назвала тенденцию к увеличению карьеры фигуристов закономерной.

Затронули и семейные темы. Навка призналась, что муж и жена не должны тренировать друг друга, и похвалила вкус Пескова, отметив, что с её появлением он стал одеваться иначе. При этом супруг не любит чёрный цвет и иногда критикует её наряды.

«Иногда прислушиваюсь, иногда говорю: «А я хочу», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Ранее Татьяна Навка высоко оценила выступление американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина на Играх в Италии. Спортсменка назвала его талантливым и порадовалась за его успех. Родители фигуриста — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — в прошлом выступали на чемпионатах СССР и России, затем представляли Узбекистан, а позже эмигрировали в США, где в 2004 году родился их сын.