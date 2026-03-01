Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 12:57

Пластика челюсти невестки Наташи Королёвой обошлась более чем в 10 млн рублей

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Певица Наташа Королёва высказалась о пластике своей невестки Мелиссы. В 2025 году она перенесла операцию на челюсть из-за неправильного прикуса. Хирургическое вмешательство обошлось более чем в 10 миллионов рублей, а восстановление заняло несколько месяцев.

«Это очень больно и сложно, операции серьёзные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит всё стойко», рассказала певица на шоу «Хватит слухов» на ТВЦ.

Девушке предстоят новые хирургические вмешательства. Напомним, что певица и её супруг Тарзан (Сергей Глушко) в 2024 году в годовщину свадьбы официально женили единственного сына Архипа на Мелиссе. Молодая жена работала в стрип-клубе, а теперь занимается визажем и демонстрирует свои работы в соцсетях.

Невестка Наташи Королёвой снялась на видео в откровенном платье в Таиланде
Невестка Наташи Королёвой снялась на видео в откровенном платье в Таиланде

Ранее Тарзан откровенно высказался о фигуре своей супруги Наташи Королёвой. Общаясь с журналистами на презентации трека певицы, он заявил, что совершенству физической формы нет предела, однако артистке стоит скинуть пару килограммов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Наталья Королева
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar