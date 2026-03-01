Пластика челюсти невестки Наташи Королёвой обошлась более чем в 10 млн рублей

Певица Наташа Королёва высказалась о пластике своей невестки Мелиссы. В 2025 году она перенесла операцию на челюсть из-за неправильного прикуса. Хирургическое вмешательство обошлось более чем в 10 миллионов рублей, а восстановление заняло несколько месяцев.

«Это очень больно и сложно, операции серьёзные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит всё стойко», — рассказала певица на шоу «Хватит слухов» на ТВЦ.

Девушке предстоят новые хирургические вмешательства. Напомним, что певица и её супруг Тарзан (Сергей Глушко) в 2024 году в годовщину свадьбы официально женили единственного сына Архипа на Мелиссе. Молодая жена работала в стрип-клубе, а теперь занимается визажем и демонстрирует свои работы в соцсетях.

Ранее Тарзан откровенно высказался о фигуре своей супруги Наташи Королёвой. Общаясь с журналистами на презентации трека певицы, он заявил, что совершенству физической формы нет предела, однако артистке стоит скинуть пару килограммов.