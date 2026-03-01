«Выгоняла её дилеров»: Дочь Борисовой раскрыла, как спасала мать от наркотиков
Дочь Борисовой рассказала о тяжёлом детстве из-за наркозависимости матери
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official
Дочь телеведущей Даны Борисовой — Полина — рассказала, как в детстве пыталась спасти мать от наркотической зависимости. Откровения прозвучали в эфире программы «Новая битва экстрасенсов».
По словам Полины, мать часто находилась в состоянии опьянения в соседней комнате, а она сама пыталась её спасать, не давая напиться и выгоняя дилеров. При этом безразличие Борисовой однажды довело её до мыслей о суициде, однако она вовремя остановилась.
«Мама валялась в другой комнате употребившая. Я всегда спасала её сама — не давала ей напиться, выгоняла её дилеров. Был человек, его звали Рей, который всё время поставлял ей наркотики. Сейчас его посадили. А тогда я прятала ключи, не пускала его на порог», — ответила дочь звезды.
Полина добавила, что по-прежнему любит мать несмотря ни на что. Однако сейчас, по её признанию, взаимоотношениям с Борисовой не позавидуешь.
Ранее сообщалось, что Полина вновь оказалась в психиатрической клинике из-за пограничного расстройства личности. Девушка связала своё состояние с разгульным образом жизни, который привёл к данному диагнозу. В своём обращении она призналась, что жизнь пошла под откос из-за диагноза, и ей предстоит восстановление в больнице.
