«Бросил умирать на высоте 3,8 км»: Что такое модный «альпийский развод» и почему его так боятся девушки

Пользователи соцсетей активно обсуждают так называемый «альпийский развод» — способ расстаться с девушкой высоко в горах, часто в опасных для жизни условиях. Об этом сообщило издание The Economic Times.

«Альпийский развод». Видео © TikTok/ / everafteriya

«Момент, когда ты идёшь с ним в горы, но он оставляет тебя одну и ты понимаешь, что ты ему на самом деле не нравилась», — подписала видео пользовательница TikTok.

Тренд получил название по одноимённому рассказу шотландско-канадского писателя Роберта Барра 1893 года. Сейчас пользователи TikTok и других соцсетей делятся подобными историями и создают группы поддержки для тех, кого оставили в горах.

Широкий резонанс вызвал трагический случай в Австрии: 37-летний Томас Пламбергер оставил свою спутницу на высоте около 3,8 тысячи метров на склоне Гросглокнера при сильном ветре и без аварийного одеяла, что привело к её переохлаждению и смерти. Суд назначил ему штраф в размере 9,6 тысячи евро и пять месяцев условного заключения.

