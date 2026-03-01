«Бросил умирать на высоте 3,8 км»: Что такое модный «альпийский развод» и почему его так боятся девушки
В сети завирусился TikTok-тренд на смертельно опасный «альпийский развод»
Обложка © Freepik / wirestock
Пользователи соцсетей активно обсуждают так называемый «альпийский развод» — способ расстаться с девушкой высоко в горах, часто в опасных для жизни условиях. Об этом сообщило издание The Economic Times.
«Альпийский развод». Видео © TikTok/ / everafteriya
«Момент, когда ты идёшь с ним в горы, но он оставляет тебя одну и ты понимаешь, что ты ему на самом деле не нравилась», — подписала видео пользовательница TikTok.
Тренд получил название по одноимённому рассказу шотландско-канадского писателя Роберта Барра 1893 года. Сейчас пользователи TikTok и других соцсетей делятся подобными историями и создают группы поддержки для тех, кого оставили в горах.
Широкий резонанс вызвал трагический случай в Австрии: 37-летний Томас Пламбергер оставил свою спутницу на высоте около 3,8 тысячи метров на склоне Гросглокнера при сильном ветре и без аварийного одеяла, что привело к её переохлаждению и смерти. Суд назначил ему штраф в размере 9,6 тысячи евро и пять месяцев условного заключения.
Ранее в Красноярске сотрудники полиции спасли трёхлетнего мальчика, которого мать оставила одного в квартире на длительное время. Правоохранители заметили ребёнка у окна на первом этаже. На стук в дверь никто не отвечал, поэтому попасть в квартиру удалось с помощью соседки, у которой оказались ключи.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.