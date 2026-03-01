Иран атаковал авианосец «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами
Обложка © ТАСС / Zuma
Силы Ирана нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
«Авианосец армии США «Авраам Линкольн» был подвергнут атаке при помощи четырёх баллистических ракет», — говорится в сообщении.
Атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), пятый корабль типа «Нимиц», был заложен в ноябре 1984 года, спущен на воду в феврале 1988-го, а через год, в ноябре 1989-го, вошёл в состав флота, обойдясь бюджету в 4,5 миллиарда долларов. Приписанный к Тихоокеанскому флоту, он большую часть службы проводит на дежурстве в Персидском заливе, а его историю недавно пополнило знаковое событие: впервые командиром атомного авианосца стала женщина — кэптен Эми Н. Бауэрншмидт.
