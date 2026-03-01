Нутрициолог назвала четыре популярных продукта со скрытыми рисками для здоровья

Привычные продукты, которые есть в холодильнике почти у каждого, могут оказаться не такими безобидными, если не соблюдать меру. О четырёх категориях таких товаров рассказала нутрициолог Евгения Котелко.

В комментарии сайту MK.Ru эксперт подчеркнула: нет однозначно «плохой» или «хорошей» еды. Всё зависит от состояния организма, частоты употребления и общего рациона. Но некоторые продукты при регулярном присутствии в меню запускают процессы, о которых стоит знать.

На первом месте в антирейтинге — колбаса и переработанное мясо. Проблема не в самом мясе, а в технологии производства. Нитриты, избыток соли, насыщенные жиры и усилители вкуса создают нагрузку на печень, сосуды и слизистые желудка. В долгосрочной перспективе нитрозамины, образующиеся в колбасе, могут накапливаться и повышать риски онкологии. Нутрициолог допускает редкое употребление, но ежедневные бутерброды превращаются в системную проблему. Детям колбасу лучше давать не чаще раза-двух в месяц, выбирая сорта без интенсивной окраски.

Вторыми в списке идут сладкие йогурты и десерты, которые маркетинг выдаёт за полезные. В одной баночке может скрываться до пяти ложек сахара. Резкий скачок глюкозы сменяется упадком сил, раздражительностью и новой тягой к сладкому. Белка в таких продуктах мало, сытости они не дают, зато формируют инсулиновые «качели».

Третью позицию заняли сладкие напитки и газировка, включая «детские» соки. Жидкий сахар всасывается мгновенно, почти не насыщает, но провоцирует мощный инсулиновый ответ. Именно напитки чаще всего ведут к метаболическим колебаниям и набору веса.

Замыкают список яйца — казалось бы, бесспорно полезный продукт. Однако скорлупа может быть источником сальмонеллы, а сырые или недоваренные яйца несут риск тяжёлых отравлений. Что касается холестерина: для здоровых людей одно-два яйца в день безопасны, но при диабете или нарушениях липидного обмена лучше посоветоваться с врачом.

