В Федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте завершили исследование рукописи, которую идентифицировали как неизвестный ранее автограф Александра Сергеевича Пушкина. Речь идёт о письме Татьяны к Онегину — фрагменте, знакомом каждому со школьной скамьи.

Татьяна пишет письмо Евгению Онегину. Изображение © Life.ru / GigaChat

Документ, состоящий из двух листов, прошлым летом принесла женщина-коллекционер. Она обнаружила его в семейном архиве и предположила, что строки мог вывести сам поэт. Специалисты Пушкинского дома в Петербурге визуально подтвердили сходство, но окончательный вердикт вынесли только после полугодовой экспертизы.

Как узнал сайт MK.Ru, над исследованием работали 20 специалистов из четырёх отделов центра. Они применили методы, не повреждающие раритет: рентгенофлуоресцентный анализ и инфракрасную спектроскопию. Микроскопические образцы бумаги и чернил позволили установить, что листы изготовлены из «тряпичной» целлюлозы (хлопок и лён), а текст написан железо-галловыми чернилами — именно такими пользовались в пушкинскую эпоху.

Особую сложность представлял почерковедческий анализ. Эксперты сравнили находку с болдинскими рукописями и рабочими тетрадями поэта разных лет, включая тексты на французском. Для каждой буквы и знака препинания составили таблицу и нашли устойчивые совпадения.

Вывод комиссии однозначен: бумага и чернила соответствуют 1826 году (именно эта дата стоит на письме), а рукописный текст выполнен Александром Сергеевичем Пушкиным. На документе также есть пометка, сделанная рукой цензора Павла Гаевского, — видимо, экземпляр предназначался для отправки в цензуру.

Содержание письма эксперты не анализировали, но уже очевидно, что в нём встречаются элементы французской кириллицы. Теперь изучением займутся лингвисты, историки и литературоведы — не исключено, что открытие принесёт новые научные сенсации.

Рукопись датирована 1826 годом, то есть её возраст — ровно 200 лет. А обнародовали результаты экспертизы накануне 195-летия венчания поэта с Натальей Гончаровой. Специалисты признаются: держать в руках пушкинский автограф — настоящий восторг. Вся работа фиксировалась на фото и видео, чтобы сохранить для истории каждый миг.

В феврале стало известно о культурном казусе: авторы учебника по румынскому языку для молдавских школьников приписали «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина американской писательнице Хелен Гербер. Эту информацию прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков, назвав случившееся проявлением невежества. На ошибку обратила внимание молдавская журналистка Елена Пахомова, отметив, что Гербер родилась в 1859 году, тогда как пушкинская сказка вышла в 1835-м — за четверть века до рождения писательницы.