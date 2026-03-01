Певица Алла Пугачёва в первое воскресенье марта по традиции «разрешила весну». Видеообращение опубликовано в её аккаунте в соцсетях. Исполнительница много лет придерживается этой традиции. Она называет этот день «праздником жёлтых тюльпанов».

Алла Пугачёва 1 марта «разрешила весну». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

«Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится - разрешится добром, светом, любовью, новыми целями <...> Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: «Весну разрешаем!», — сказала она.

