1 марта, 15:07

Алла Пугачёва 1 марта «разрешила весну»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва в первое воскресенье марта по традиции «разрешила весну». Видеообращение опубликовано в её аккаунте в соцсетях. Исполнительница много лет придерживается этой традиции. Она называет этот день «праздником жёлтых тюльпанов».

Алла Пугачёва 1 марта «разрешила весну». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

«Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится - разрешится добром, светом, любовью, новыми целями <...> Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: «Весну разрешаем!», — сказала она.

Киркоров рассказал, когда собирается «разрешить весну» вместо Пугачёвой

Ранее певица Маша Распутина рассказала, как Алла Пугачёва мешала ей строить карьеру. По её словам, в начале Примадонна пригласила её в «Театр песни» и предлагала тексты. Однако во время репетиции Пугачёва неожиданно высказала недовольство.

