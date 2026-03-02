Новости СВО. Прорыв ВС РФ к Верхней Терсе и зачистка Горького, крах обороны ВСУ, Сырский бросил связистов на штурмы, 2 марта Оглавление Курское приграничье: дроны «Севера» сожгли РСЗО «Вампир» ВСУ Запорожье: освобождение Горького и прорыв к Верхней Терсе ДНР: продвижение к Славянску и разгром ВСУ в Константиновке Карта СВО на 2 марта 2026 года Киев вербует иностранцев вместо мобилизованных Армия России уничтожила РСЗО «Вампир», которая обстреливала Белгород, Киев перебросил вчерашних связистов держать фронт, наши штурмовики продвинулись к Верхней Терсе — дайджест Life.ru. 1 марта, 21:07 Армия России наступает в ДНР и Запорожской области. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Курское приграничье: дроны «Севера» сожгли РСЗО «Вампир» ВСУ

Разведывательные подразделения группировки «Север» вскрыли позиции системы залпового огня «Вампир». Из этой установки украинские боевики обстреливали Курскую и Белгородскую области.

На одной позиции техника находилась несколько минут и затем переместилась в другое место. Проехав около 100 километров в сторону тыла, расчёт установки надеялся, что находится в безопасности, но до него дотянулись российские дроны. По итогу — уничтожена и техника, и её экипаж.

— Уничтожена РСЗО «Вампир», которая терроризировала наше приграничье и била по объектам критической инфраструктуры. С позиции установка быстро уехала в тыловые районы. Но даже через 100 км в районе н.п. Берёза была настигнута дронами группировки войск «Север», — рассказал военкор Александр Коц.

Тёткинский и Глушковский участки продолжают быть одними из самых стабильных в зоне спецоперации. Разведка ВС РФ вскрывает, а артиллерия и операторы дронов уничтожают позиции украинских боевиков.

Силы противовоздушной обороны продолжают защищать небо над Курской областью. За прошедшие сутки расчётами было сбито семь украинских беспилотников над регионом.

Штурмовики группировки «Север» за сутки смогли продвинуться на 13 участках в Сумской области. Суммарно наши войска продавили оборону ВСУ на расстояние до 900 метров.

Как сообщает «Северный ветер», киевское командование сформировало мобильные группы ПВО из 47-й бригады. Вместо этого подразделения на передовые позиции переброшены солдаты 119-й бригады Теробороны. Многие из них ранее были связистами.

В Сумской области штурмовики ВС РФ штурмуют Малую Корчаковку. Мотострелки уничтожают противника как в самом селе, так и на его окраинах. В ответ киевское командование перебросило в регион группу 140-го центра ССО.

Российские дроноводы атаковали личный состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожье: освобождение Горького и прорыв к Верхней Терсе

После того как ВС РФ установили контроль над селом Горькое, которое находится на северо-западе от Гуляйполя, у нашей армии открыта дорога к Верхней Терсе.

— Таким образом, сформированный плацдарм после освобождения Гуляйполя успешно продолжает расширяться в сторону Орехова, несмотря на усилия украинских боевиков отвлечь нас в боях на юге Днепропетровской области, — отмечает военкор Тимофей Ермаков.

Бои идут с юга и востока от населённого пункта. Ещё наши штурмовики атакуют Воздвиженку и Рождественскую. За последними двумя сёлами до трассы в сторону Орехова нет никаких населённых пунктов.

Телеграм-канал «Воин DV» сообщает, что ВСУ продолжают реализовывать самоубийственный замысел Сырского и атаковать наши позиции в Запорожской области. Манёвры своевременно вскрываются, и противника атакуют боевыми дронами.

ДНР: продвижение к Славянску и разгром ВСУ в Константиновке

По сообщению Минобороны, «Южная» группировка войск наступает к Славянску и ведёт бои за Константиновку. ВС РФ уничтожают противника внутри Константиновки, а также атакуют ВСУ в Андреевке, Никифоровке, Липовке, Рай-Александровке, Дружковке и Резниковке.

«Южане» за сутки смогли ликвидировать свыше 220 боевиков, а также технику, в том числе американские бронетранспортёр Stryker и гаубицу М777.

М777 — оружие, созданное в 2005 году. Оно имеет калибр 155 миллиметров и может использовать управляемые снаряды M982 Excalibur. Максимальная дальность выстрела — 40 километров.

Карта СВО на 2 марта 2026 года





Киев вербует иностранцев вместо мобилизованных

Киевское командование планирует решить проблемы с дефицитом личного состава за счёт привлечения иностранных наёмников. По словам министра обороны Украины Михаила Фёдорова, в ближайшее время начнётся принятие конкретных решений.

— Но людоловы, конечно, останутся. Насильственную мобилизацию киевский режим продолжает. Численность и полномочия сотрудников ТЦК только расширяются, а значит, отлов «добровольцев» воевать за киевский режим также будет усилен, — считает военкор Евгений Поддубный.

