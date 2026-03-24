Петербургский суд приговорил Оксимирона* к обязательным работам

В Санкт-Петербурге вынесли приговор рэперу Мирону Федорову* (Oxxxymiron*). Мировой судья 206-го участка признала артиста виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Помимо трудовой повинности, суд ввёл дополнительное ограничение: в течение двух лет исполнителю запрещено размещать любые материалы в интернете. Заседание проходило без участия фигуранта, который с мая 2024 года находится в федеральном и межгосударственном розыске. Ранее Смольнинский суд уже заочно заключал его под стражу.

Причиной для возбуждения уголовного дела стали систематические нарушения законодательства об иноагентах. По данным следствия, будучи дважды привлечённым к административной ответственности в 2023 году, Фёдоров продолжил публиковать посты в мессенджере, не маркируя их соответствующим образом.

Статус иноагента рэпер получил в октябре 2022 года. С того момента он неоднократно подвергался штрафам. В частности, в декабре 2022-го его наказали за дискредитацию Вооружённых сил, а в январе 2023-го — за призывы к нарушению территориальной целостности в одном из треков. Последние три взыскания за нарушения закона об иноагентах в сумме составили 120 тысяч рублей.

