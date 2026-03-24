Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 08:53

Уехавший из РФ комик Романов пожаловался на проблемы с менталитетом за рубежом

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Стендапер Дмитрий Романов, покинувший Россию и обосновавшийся в Европе, поделился наблюдениями о жизни за границей. В соцсетях он заявил, что физический переезд — это далеко не самый сложный этап.

По словам артиста, главная трудность кроется во внутренних установках. Он подчеркнул, что эмигранту приходится буквально «переехать» из собственного образа мышления, и именно этот процесс дается тяжелее всего.

Романов также затронул тему менталитета выходцев из стран СНГ, указав на привычку полагаться на связи вместо законов и склонность к пассивности. Он отметил, что после смены обстановки сам столкнулся с автоматическим воспроизведением старых поведенческих сценариев, даже в условиях, где они не работают.

Ранее комик рассказывал, что получил израильское гражданство. Он признавался, что этот шаг позволил ему ощутить глубокую связь с новой землей.

В 2025 году ФСБ приняла решение о лишении Дмитрия Романова российского паспорта. Ведомство сочло его деятельность угрожающей национальной безопасности страны.

Получили тут славу и деньги, а ответили хамством: Как отблагодарили Россию комики-иностранцы
Никита Никонов
