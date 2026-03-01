Владимир Путин
Регион
1 марта, 16:52

В Чувашии две женщины погибли при сходе снега во время уборки крыши

Обложка © Telegram / Прокуратура Чувашии

В Аликовском районе Чувашии разбираются в обстоятельствах трагического инцидента, унёсшего жизни двух местных жительниц. Женщины погибли в результате схода снежной глыбы во время очистки крыши частного домовладения в выселке Атмень. Данную информацию распространила пресс-служба республиканской прокуратуры в своём телеграм-канале.

Как поясняют в ведомстве, женщины решили самостоятельно почистить кровлю от снега, но не рассчитали рисков. Огромная снежная масса неожиданно сошла вниз и полностью накрыла их. Выбраться из-под завала они не смогли — полученные травмы оказались смертельными.

«В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются подробные обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Аликовского района взяла эту работу под личный контроль, чтобы разбирательство было максимально полным и объективным.

Ранее сообщалось о сходе лавины на популярный горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии Архыз. Такое явление в этом регионе происходит регулярно, однако обычно на их пути нет жилых построек. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в горах.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
