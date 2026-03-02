В Госдуме объяснили, как не лишиться маткапитала из-за ошибки с долями в ипотечной квартире

Использование средств материнского капитала для покупки или погашения ипотеки накладывает на родителей обязательство выделить доли всем членам семьи. Нарушение этого правила может привести к серьёзным последствиям, вплоть до аннулирования сделки и требования вернуть деньги Пенсионному фонду. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш объяснил Life.ru, как правильно выделить доли в ипотечной квартире при использовании маткапитала.

«Главное правило при использовании материнского капитала на улучшение жилищных условий — выделить доли всем, кого закон считает членами семьи. Это супруг и все несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние дети, если они ещё учатся на очном отделении, но тут надо смотреть до какого возраста — обычно до 23 лет, хотя на практике основной упор идёт на несовершеннолетних», — рассказал парламентарий.

Если семья берёт ипотеку и гасит её маткапиталом, то родители обязаны подписать нотариальное обязательство о том, что после снятия обременения они выделят доли. Но лучше не тянуть до полной выплаты ипотеки, а выделить доли сразу, если позволяет банк. Многие кредитные организации сейчас дают согласие на выделение долей без погашения всего кредита, потому что это снижает риски для семьи. Самое опасное — это формальный подход, когда люди выделяют доли на бумаге, но по факту забывают зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Обязательство должно быть исполнено, иначе Пенсионный фонд или прокуратура могут подать в суд и аннулировать сделку. Были случаи, когда семьи продавали квартиры без выделения долей детям, и потом суды признавали такие сделки недействительными.

Что касается участия бабушек, дедушек или других родственников в покупке квартиры, то здесь ответ однозначный: выделять им доли за счёт материнского капитала нельзя и не нужно. Материнский капитал выдаётся именно на родителей и детей. Если бабушка вложила свои личные деньги в покупку, то её доля оформляется отдельно, пропорционально её вложению, но это никак не связано с маткапиталом. Смешивать эти средства нельзя, иначе у контролирующих органов возникнут вопросы. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Чтобы сделку точно не аннулировали, нужно соблюдать простой порядок: сначала получить в Пенсионном фонде одобрение на распоряжение средствами, затем купить квартиру, оформив её в общую долевую собственность сразу всех членов семьи, либо подписать обязательство и выделить доли позже. Размер долей законом жёстко не установлен, но он должен быть соразмерным вложенным средствам маткапитала.

Обычно доли определяются по соглашению между родителями, но лучше, чтобы они были не меньше, чем сумма капитала, поделенная на всех. В 2026 году никаких послаблений в этом вопросе не появилось, требования остаются прежними, и спрос с родителей строгий. Если прокуратура выявит нарушение, суд обяжет вернуть всю сумму материнского капитала государству, а квартиру продавать или переоформлять обратно будет крайне сложно. Поэтому лучше один раз всё сделать правильно, сходить к нотариусу и зарегистрировать доли на детей, чтобы потом не бояться проверок и не рисковать жильём.

