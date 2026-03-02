58‑летний диджей и продюсер Дэвид Гетта стал отцом в четвёртый раз

58-летний диджей и продюсер Дэвид Гетта объявил о пополнении в семье и опубликовал в личном блоге трогательные кадры новорождённого сына, которого назвали Скайлером. На одном из фото младенец сладко спит в кроватке, а его старший полуторагодовалый брат Циан с любопытством разглядывает малыша.





«Добро пожаловать в этот мир, Скайлер! Самый красивый секрет, который мы когда‑либо хранили», — написал музыкант.

В объектив также попал трогательный семейный портрет: Дэвид Гетта держит на руках малыша Скайлера, который внимательно разглядывает мир, а его 34-летняя избранница Джессика Лэдон и полуторагодовалый сын Циан стоят рядом.

С Джессикой Дэвид начал встречаться в 2015 году, вскоре после развода с Кэти Лобе, с которой музыкант прожил 22 года. В марте 2024‑го у пары родился первенец — сын Циан. От первого брака у диджея также двое детей: Том (2004) и Эндж (2007).

