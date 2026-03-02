Владимир Путин
1 марта, 23:32

58‑летний диджей и продюсер Дэвид Гетта стал отцом в четвёртый раз

58-летний диджей и продюсер Дэвид Гетта объявил о пополнении в семье и опубликовал в личном блоге трогательные кадры новорождённого сына, которого назвали Скайлером. На одном из фото младенец сладко спит в кроватке, а его старший полуторагодовалый брат Циан с любопытством разглядывает малыша.

«Добро пожаловать в этот мир, Скайлер! Самый красивый секрет, который мы когда‑либо хранили», — написал музыкант.

В объектив также попал трогательный семейный портрет: Дэвид Гетта держит на руках малыша Скайлера, который внимательно разглядывает мир, а его 34-летняя избранница Джессика Лэдон и полуторагодовалый сын Циан стоят рядом.

С Джессикой Дэвид начал встречаться в 2015 году, вскоре после развода с Кэти Лобе, с которой музыкант прожил 22 года. В марте 2024‑го у пары родился первенец — сын Циан. От первого брака у диджея также двое детей: Том (2004) и Эндж (2007).

Ранее находящаяся под следствием блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына. Четвёртая беременность проходила тяжело. Ранее Чекалину госпитализировали из-за угрозы выкидыша: у неё были сильные колики и боли в пояснице. Отец ребёнка заявлял, что может потребоваться операция, позже стало известно, что вмешательство действительно провели. Параллельно продолжается расследование дела о незаконном выводе средств. Блогер не признаёт вину и утверждает, что обвинения для неё неясны. По словам Чекалиной, она не получала оплату за онлайн-марафоны, а занималась исключительно созданием контента. Финансовые операции, как она утверждает, осуществлял её бывший супруг Артём Чекалин.

