Регион
2 марта, 03:49

Родственники Яниса Тиммы удалили посты в соцсетях о поддержке Киева

Обложка © VK / Анна Седокова

Родственники баскетболиста Яниса Тиммы удалили из соцсетей все материалы с поддержкой Киева перед рассмотрением в российском суде их иска к Анне Седоковой о разделе имущества. Об этом пишет ТАСС.

«Истцы являются гражданами недружественного нам государства. На протяжении длительного времени они активно выражали антироссийскую позицию, но перед подачей иска в российский суд о взыскании десятков миллионов рублей удалили всю информацию о поддержке Украины из своих социальных сетей», — сообщил источник.

Подобные действия, как утверждает, собеседник агентства, могут вызвать интерес со стороны российских правоохранителей, которые могут усомниться в обоснованности их требований о компенсации.

Родители Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову
Родители Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову

А ранее Life.ru писал, что Анна Седокова попала в клинику накануне судебного заседания по имущественному спору с семьёй покойного баскетболиста Яниса Тиммы. По её словам, певица обратилась за медицинской помощью из-за низкого уровня железа и сейчас проходит лечение под капельницей. Во время процедуры артистка стала свидетельницей тяжёлой истории другой пациентки, что заставило её задуматься о собственной жизни.

BannerImage
Тимур Хингеев
