Холодная вода вернулась ещё в шесть домов в Бодайбо

В Бодайбо Иркутской области специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, за минувшие сутки холодное водоснабжение вернули ещё в шесть жилых домов, где проживают 56 человек, в том числе 14 детей. Всего на данный момент вода подаётся в 80 жилых домов.

Кроме того, восстановлена работа канализации в четырёх домах. Особое внимание уделяется социальным объектам. Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в коррекционной школе и школе № 3 — пробы соответствуют санитарным нормам. С 3 марта учебный процесс в обоих учреждениях возобновится в штатном режиме.

Напомним, режим повышенной готовности ввели в Бодайбо утром 30 января из-за аварии, оставившей без тепла и воды более 1,5 тысячи человек. В начале февраля был объявлен режим ЧС регионального уровня. Первый этап работ — восстановление теплоснабжения — завершился 21 февраля, тепло вернули во все дома. Сейчас идёт второй и третий этапы: подача холодной воды и водоотведение. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проведены обыски в администрации поселения и на теплоснабжающем предприятии. В конце февраля задержан глава Бодайбинского городского поселения.