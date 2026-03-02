Clarins собрался регистрировать в России два новых косметических бренда

Французский косметический гигант Clarins подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых товарных знаков в России. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Документы на регистрацию брендов Skin Illusion Instant smooth [HA blurring filler] и Clarins Facialift поступили из Франции в феврале 2026 года. Оба знака оформляются по 3-му классу МКТУ, который охватывает широкий спектр косметической продукции: кремы, лосьоны, масла, сыворотки, средства для макияжа и ухода за кожей.

Clarins — престижный французский бренд, основанный в Париже в 1954 году. Компания специализируется на производстве люксовой косметики для лица и тела, декоративной косметики и парфюмерии.

Ранее Life.ru рассказывал, что модный дом Chanel тоже зарегистрировал в РФ три своих товарных знака. В феврале 2026 года Роспатент одобрил регистрацию брендов «Шанель», «Les eaux de Chanel», а также изображения фирменной коробки для парфюмерии.