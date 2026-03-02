Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 07:36

Моча пенится как пиво или имеет цвет «мясных помоев»? Срочно бегите к врачу!

Обложка © freepik / jcomp

Обложка © freepik / jcomp

Если моча пенится как пиво или приобретает цвет «мясных помоев», это сигнализирует о серьёзных проблемах с почками, предупредила врач общей практики Наталья Заручаева. По её словам, боль при мочеиспускании чаще связана с мочевым пузырём или уретрой, а не с почками. Обращать внимание стоит на цвет, объём и частоту.

Удар по сердцу, мозгу и почкам: Названы смертельные риски хронической гипертонии
Удар по сердцу, мозгу и почкам: Названы смертельные риски хронической гипертонии

Пенистая моча, долго не оседающая, указывает на белок в моче (протеинурию). Цвет «мясных помоев» — признак крови, что бывает при гломерулонефрите или опухоли. Два и более ночных похода в туалет (без избыточного питья) говорят о снижении концентрационной способности почек. Резкое изменение объёма мочи без смены питьевого режима — ещё один опасный симптом. Недуги также могут проявляться повышенным давлением, кожным зудом, одышкой и вкусовыми галлюцинациями.

«Золотое правило профилактики: ежегодно сдавать общий анализ мочи и анализ крови на креатинин. Это быстрее и дешевле, чем потом лечить почки диализом», — подчеркнула эксперт в интервью «Газете.ru».

«Правильная» поза: Уролог объяснил, в каких случаях мужчинам стоит мочиться сидя
«Правильная» поза: Уролог объяснил, в каких случаях мужчинам стоит мочиться сидя

Ранее в интервью Life.ru врач-уролог назвал симптомы проблем с почками, которые нельзя игнорировать. Среди них не только привычные боли в спине, но и изменения мочеиспускания, отёки и даже колебания артериального давления.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar