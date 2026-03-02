Моча пенится как пиво или имеет цвет «мясных помоев»? Срочно бегите к врачу!

Если моча пенится как пиво или приобретает цвет «мясных помоев», это сигнализирует о серьёзных проблемах с почками, предупредила врач общей практики Наталья Заручаева. По её словам, боль при мочеиспускании чаще связана с мочевым пузырём или уретрой, а не с почками. Обращать внимание стоит на цвет, объём и частоту.

Пенистая моча, долго не оседающая, указывает на белок в моче (протеинурию). Цвет «мясных помоев» — признак крови, что бывает при гломерулонефрите или опухоли. Два и более ночных похода в туалет (без избыточного питья) говорят о снижении концентрационной способности почек. Резкое изменение объёма мочи без смены питьевого режима — ещё один опасный симптом. Недуги также могут проявляться повышенным давлением, кожным зудом, одышкой и вкусовыми галлюцинациями.

«Золотое правило профилактики: ежегодно сдавать общий анализ мочи и анализ крови на креатинин. Это быстрее и дешевле, чем потом лечить почки диализом», — подчеркнула эксперт в интервью «Газете.ru».

Ранее в интервью Life.ru врач-уролог назвал симптомы проблем с почками, которые нельзя игнорировать. Среди них не только привычные боли в спине, но и изменения мочеиспускания, отёки и даже колебания артериального давления.