200 человек задержаны по всей России из-за незаконных SIM-боксов для вербовщиков СБУ

В России силовики пресекли деятельность свыше 100 каналов связи, которые использовались украинскими спецслужбами для вербовки россиян в качестве исполнителей диверсий и терактов. Задержаны более 200 подозреваемых, среди них есть иностранные граждане. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Пресечение нелегальных каналов связи. Видео © ЦОС ФСБ России

«С 1 сентября 2025 г. вскрыто и пресечено функционирование свыше 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения граждан РФ в диверсионно-террористическую деятельность и её координацию, а также массового распространения ложных террористических угроз, дистанционного мошенничества и совершения иных преступлений», — говорится в тексте.

Оперативные мероприятия по выявлению преступной деятельности были проведены в 43 субъектах РФ. Следователи изъяли свыше 220 SIM-боксов, более 54 тысяч SIM-карт и SIM-чипов. При помощи незаконных SIM-боксы фигуранты массово совершали ложные террористические угрозы, дистанционное мошенничество и иные преступления. Вся аппаратура фактически работала на украинскую сторону.

Возбуждены уголовные дела по ст. 274.3 (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), 274.4 (Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ), 274.5 (Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя сети интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса), а также по ст. 159 (Мошенничество) УК РФ.

Кроме того, в отношении 30 задержанных расследуются уголовные дела по статьям о терроризме и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В ФСБ напомнили, что россияне фактически становятся пособниками тяжких преступлений, когда попадают под влияние противника. Зарубежные кураторы воспринимают наших сограждан как «ресурс» для исполнения диверсий и террористических актов, подчеркнули силовики.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2025 года к пожизненному лишению свободы приговорён администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту. Поэтому россиянам грозит тюрьма в случае «сотрудничества» с кураторами «из Сети».

Ранее сотрудники УФСБ России по ЛНР пресекли деятельность гражданина РФ, который оказывал содействие вооружённым формированиям Украины. Житель Луганска был задержан по подозрению в сборе и передаче сведений военного характера.

