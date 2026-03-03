«Встаньте и идите в туалет»: В Turkish Airlines унизили россиянку в инвалидном кресле

Россиянку с инвалидностью унизили в аэропорту Стамбула сотрудники Turkish Airlines. Об этом SHOT рассказала сама пострадавшая — Екатерина К., инвалид II группы.

Видео © SHOT

У девушки ампутированы пальцы ног после тяжёлых ожогов. Она заранее уведомила авиакомпанию о необходимости сопровождения. В самолёте её встретил сотрудник с коляской, довёз до зоны багажа и заявил, что дальше не его обязанность. Екатерина попросила помочь снять чемодан с ленты, довезти до туалета и дать воды. В ответ получила лишь ухмылки и фразу «Вы такая смешная, встаньте и идите в туалет».

Девушке пришлось встать с коляски и самой взять багаж, из-за чего на ступнях появились новые раны. Она написала жалобу, но Turkish Airlines отказала в компенсации, заявив, что персонал действовал по стандартам. По словам россиянки, в зоне багажа находились и другие инвалиды, жаловавшиеся на такое же отношение.

