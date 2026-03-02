Зима всё! Март начался с тепловых рекордов в России

Центральный и северо-западные регионы России прочувстввали настоящую весеннюю оттепель — там в нескольких районах зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщил в соцсети главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Среди рекордсменов Пушкинское Горы, Великие Луки, Смоленск, Вязьма, Рославль, Калуга и Тула. Самый высокий рекорд обновлён в Смоленске и Великих Луках – там воздух прогрелся до +11,6°, превысив прежние достижения сразу на 6,5° и 2,9° соответственно», — поделился синоптик.

Резкое потепление оказалось вызвано сильным вторжением тёплого атлантического воздуха. Местами термометр показал двухзначные отметки со знаком плюс, что не свойственно для марта, отметил Леус. По его данным, самый старый рекорд был обновлён в Рославле — там последний температурный рекорд датируется 1989 годом.

Что касается Московской области, то теплее всего за последние сутки было в Коломне (+ 5,9 градуса), а в самой российской столице именно 1 марта стало самым тёплым днём с начала года (+ 4,9 градуса).

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России в начале марта ждёт заметное потепление: серия сильных снегопадов заканчивается, а погода начнёт «перестраиваться» на оттепельный режим. Осадки сохранятся, но станут слабее и чаще будут смешанными.