Гробы и тела поплывут: Паводки могут достать мёртвых из могил по всей России

Из-за обильных снегопадов этой зимой и резкого таяния существует риск вымывания гробов и тел покойных из могил. Руководитель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко в беседе с Life.ru предупредила о реальной опасности, которую паводки представляют для захоронений.

«Я однажды видела, что кладбище, причём не новое, а уже очень старое, за которым никто давно не следит, закрыто для захоронения, в результате паводков действительно пострадало, и уплыл куда-то гроб. И даже новые кладбища, если они возле реки — такое правда может быть, а ещё хуже — если захоронению меньше года. Там и тело вымыться может, и гроб», — поделилась эксперт.

Она пояснила, что всё зависит от количества выпавшего снега, состояния льда на реках и сроков его таяния. Чтобы минимизировать риски, Шевченко советует укреплять могилы сразу после захоронения: «При благоустройстве идеально делать сразу бетонирование, не ждать там несколько лет, а уже через год. Можно забетонировать полностью цоколь на могиле и положить сверху плитку, поставить памятники. Тогда риск того, что могилу эту размоет, минимален».

Если же оставить земляное покрытие, особенно на свежих захоронениях (до года), вероятность вымывания сохраняется. Собеседница Life.ru напомнила о важности глубины могилы — она не должна быть меньше 145 сантиметров.

«Учитывая, сколько снега в центральной части страны в этом году, случаи, когда вымывает гроб, тело, и потом его находят в какой-то ближайшей реке – очень реальны», — резюмировала она.

