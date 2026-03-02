Цены на квартиры в новостройках могут подскочить на 10%

Квадратные метры на рынке первичной недвижимости в России продолжат дорожать темпами, опережающими инфляцию. Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг спрогнозировал удорожание квартир в новостройках в 2026 году.

По его прогнозу, в среднем по стране рост составит около 10 процентов, как и по итогам 2025 года. При этом в отдельных локациях, включая Москву, цены могут подняться ещё заметнее. Аналитик добавил, что в текущем году подорожание будет идти плавно, тогда как в 2027-м возможен более резкий скачок.

«Я думаю, что примерно такая же динамика, плюс-минус, сохранится, чуть выше инфляции. Это нормальная история. Главное, чтобы она росла соразмерно росту доходов населения», — заявил Гольдберг в беседе с TACC.

Ранее Life.ru писал, что в марте номинальные цены на новостройки в России вырастут на 1–1,5%, однако реальную стоимость покупки можно будет снизить на четверть за счёт скрытых скидок. Такой прогноз представил финансовый эксперт, согласно которому средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 35–38 квадратных метров увеличится до 5,8–7,2 миллиона рублей, двухкомнатной (50–55 «квадратов») — до 7,8–9,8 миллиона, а трехкомнатной (70–80 квадратов) — до 11,5–14,5 миллиона рублей.