Суд огласит приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе» 12 марта

Напомним, теракт 22 марта 2024 года совершили четверо боевиков: они открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», после чего подожгли здание. В результате их действий погибли 150 человек, 609 человек получили ранения. Всего по делу проходят 19 человек: 13 обвиняются в участии в теракте, ещё шестерым вменяется содействие террористической деятельности. Недавно гособвинение запросило для обвиняемых пожизненные сроки. Кроме того, прокурор потребовал лишить гражданства родственников исполнителя теракта.