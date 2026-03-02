Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 10:22

Радио Судного дня выдало слово «долгогривый» после атаки на Иран

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Радиостанция УВБ-76, известная в народе как «жужжалка» и Радио Судного дня, вновь вышла в эфир со странным сообщением на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет ресурс, отслеживающий трансляции.

«НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001», — говорится в тексте.

Стало известно, почему радио Судного дня взбесилось и выдало 24 шифровки за день
Стало известно, почему радио Судного дня взбесилось и выдало 24 шифровки за день

Ранее, 26 февраля, радиостанция УВБ-76 выдала в эфир три сообщения за день, заставив конспирологов поволноваться и задуматься над разгадкой текстов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar