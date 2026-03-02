Радио Судного дня выдало слово «долгогривый» после атаки на Иран
Обложка © «Шедеврум»
Радиостанция УВБ-76, известная в народе как «жужжалка» и Радио Судного дня, вновь вышла в эфир со странным сообщением на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет ресурс, отслеживающий трансляции.
«НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001», — говорится в тексте.
Ранее, 26 февраля, радиостанция УВБ-76 выдала в эфир три сообщения за день, заставив конспирологов поволноваться и задуматься над разгадкой текстов.
