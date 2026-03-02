Стрельба в Four Seasons, долги в 1,5 млрд и смерть: Неожиданный финал экс-сенатора Джабраилова Оглавление Смерть Умара Джабраилова: что известно на 2 марта 2026 года Биография Криминальные истории Политическая карьера Последние годы: чем занимался Джабраилов до смерти Личная жизнь Умер Умар Джабраилов — бывший сенатор и миллиардер. Он палил из пистолета в люксе Four Seasons, дружил с голливудскими звездами и пережил череду криминальных разборок 90-х. Биография, личная жизнь, состояние и обстоятельства смерти — в материале Life.ru. 2 марта, 11:02 Умер в 67 лет в элитном ЖК Москвы: Что случилось с экс-сенатором Умаром Джабраиловым? Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Смерть Умара Джабраилова: что известно на 2 марта 2026 года

В понедельник стало известно о смерти известного предпринимателя и бывшего сенатора Совета Федерации Умара Джабраилова. По данным Baza, всё случилось в одной из квартир бизнесмена — в ЖК Vesper Tverskaya на 1-й Тверской-Ямской улице рядом с метро «Маяковская».

От громкого звука первыми всполошились охранники, однако долгое время попасть в квартиру не удавалось, поскольку она была заперта изнутри. В итоге в больницу бизнесмена доставили только спустя 2,5 часа после инцидента. К этому моменту Джабраилов потерял много крови и находился без сознания. Спасти его не удалось.

На данный момент основная версия случившегося — свёл счёты с жизнью. И если так, то это уже не первая попытка бизнесмена — Джабраилов уже попадал в реанимацию НИИ Склифосовского после предыдущего случая в апреле 2020 года.

Биография

Умар Джабраилов родился в 1958 году в Грозном, на момент смерти ему было 67 лет. В 1985 году он с отличием окончил МГИМО и ещё пару лет там работал лаборантом. После этого год занимался инспектированием в коммерческой галерее «Москва», а следом неожиданно стал главой торговой организации «Данако», владевшей сетью бензозаправочных станций в Москве и Московской области и контрактом на поставку нефтепродуктов для государственных предприятий.

В 90-е Джабраилов был известен как бизнесмен. Фото © ТАСС / Сергей Узаков

В тот период вокруг его имени постоянно вспыхивали скандалы. Например, ходили слухи, что свой первоначальный капитал Джабраилов заработал на так называемых чеченских авизо, получая деньги у Центробанка по несуществующим банковским ордерам: такие аферы были распространены в начале 1990-х годов, когда для перечисления средств достаточно было телеграммы с паролем.

Криминальные истории

В 1994 году он попал в историю с откровенно криминальным оттенком. Тогда по приглашению американского бизнесмена Пола Тейтума — главы российско-американской компании «Интурист-Радамер» — он занял пост заместителя директора. И уже спустя два года начальник обвинил Джабраилова в намерении организовать на него покушение. И действительно, вскоре американца застрелили на Киевском вокзале.

Если в России причастность Джабраилова к убийству директора «Интуриста» доказана не была, то в США инцидент восприняли вполне однозначно и запретили ему въезд на свою территорию.

В 2001 году Джабраилов был назначен председателем совета директоров ОАО «Банк «Первое общество взаимного кредита». И после этого с ним стали связывать убийство вице-президента банка «Первое ОВК» Людмилы Красногер. По данным ГУБЭП, женщина возражала против афер Джабраилова с акциями ряда московских банков, приведших к их банкротству, и это переросло в открытый конфликт с бизнесменом.

Политическая карьера

В начале нулевых Джабраилов, похоже, решил, что только бизнеса для реализации его амбиций недостаточно, и вскоре стал активно развиваться в политическом поле. С 2004-го по 2009 год он работал сенатором в Совете Федерации от Чеченской Республики. Несмотря на то что его полномочия заканчивались лишь в 2011 году, он написал заявление и ушёл на работу советником помощника президента РФ Сергея Приходько. Позже стал членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Политическую карьеру Джабраилов начал в самом начале нулевых. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Наукой Джабраилов тоже занимался. Он защитил кандидатскую диссертацию в Российской академии государственной службы и выпустил монографию «Эффективное государство в контексте глобализации». А кроме того, был действительным членом Российской академии естественных наук.

В 2017 году случился новый скандал — Джабраилов в номере отеля Four Seasons стал палить из наградного пистолета. Тогда на него даже завели уголовное дело, но коммерсант выкрутился — заплатил полмиллиона рублей штрафа. Впрочем, на том политическая карьера скандалиста завершилась.

Последние годы: чем занимался Джабраилов до смерти

Судя по данным ЕГРЮЛ, в последние годы Джабраилов бизнесом не занимался. Почти все компании, в которых он был учредителем либо главным действующим лицом, закрылись на рубеже 2019–2020 годов. Из прочих, что ещё на плаву, бизнесмен просто вышел. На момент смерти у него оставался только ИП с деятельностью в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и предоставления разных услуг для бизнеса.

Буквально накануне самоубийства ФНС в очередной раз заблокировала счета бывшего бизнесмена из-за долгов. Предположительно, их сумма могла достигать полутора миллиардов рублей. Кроме прочего, к середине 2025 года бизнес Джабраилова задолжал больше 190 млн рублей по налогам, страховым взносам и пеням.

Личная жизнь

Некогда яркий тусовщик, ходивший на вечеринки американских звёзд как к себе домой, в последние годы жил затворником, почти ни с кем не встречался и лишь появлялся у себя в соцсетях. Его последнее видео, опубликованное накануне гибели, касалось ситуации на Ближнем Востоке. Джабраилов переживал за российских туристов, застрявших в Дубае и других странах Персидского залива из-за боевых действий.

Авторы Евгений Кузнецов