Жительница Подмосковья в 39 лет родила двойню и стала мамой в одиннадцатый раз

В подмосковной Дубне 39-летняя женщина родила двойню и стала мамой в одиннадцатый раз, сообщает 360.ru. По данным издания, в семье, где уже росли девять детей, появились малыши Ян и Кира. Мальчик родился с весом 3240 граммов и ростом 51 сантиметр, девочка — 2400 граммов и 47 сантиметров.

Для пациентки это были седьмые роды в стенах Дубненского роддома. Заведующая отделением Ирина Косабуцкая отметила, что они прошли без осложнений. Команда опытных специалистов поддерживала женщину на всех этапах, обеспечивая безопасность и спокойствие. Сейчас мама с новорождёнными уже дома. После отдыха она планирует продолжить обучение на фельдшера.

Ранее в Уханьском госпитале «Чжуннань» 24-летняя китаянка из Синьцзян-Уйгурского автономного округа родила пятерню — одного мальчика и четырёх девочек. Вероятность естественного зачатия пятерых близнецов оценивается в один случай на 60 миллионов.