Москвич изменил жене с толкушкой для картошки после 30 лет брака

52-летний житель Москвы попал в больницу с толкушкой для картофеля в интимном месте, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, инцидент произошёл в ночь на 2 марта в квартире на юге столице. Женатый уже 30 лет образцовый семьянин дождался, пока родные уснут, и решил поэкспериментировать.

Кухонный прибор легко проскользнул внутрь, но вытащить его самостоятельно не удалось. Мужчина разбудил родственников, но объяснил случившееся расплывчато. Вскоре выяснилось, что без врачей не обойтись. В больнице инородное тело извлекли вручную, хирургическое вмешательство не потребовалось. Специалисты предположили, что на такой поступок пациента могла сподвигнуть весна.

