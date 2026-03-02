Меньшова рассказала о последнем новогоднем подарке от Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова, ушедшая из жизни незадолго до Нового года, успела подготовить для родных праздничные подарки. Об этом в своей программе рассказала её дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова. По её словам, мама оставила на столе аккуратно подписанные пакеты с надписями: «Юле», «Андрею», «Тасе».

«Это было какое-то чудо», — поделилась она.

Артистка отметила, что этот жест навсегда останется для неё символом материнской нежности и силы семейной связи. Несмотря на горечь утраты, семья решила не отказываться от задуманного Алентовой ритуала: подарки поставили под ёлку и открыли в новогоднюю ночь.