Вор проколол колесо бизнесмену и украл сумку с миллионами в Москве

Сотрудники московской полиции задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в краже сумки с 36 миллионами рублей из салона автомобиля. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Жертвой стал предприниматель. После инкассации своих магазинов он оставил спортивную сумку с выручкой в салоне и вышел заменить спущенное колесо. Этой паузой воспользовался злоумышленник — подбежал, забрал сумку и скрылся. Позже выяснилось, что колесо проколол заранее сам злоумышленник, чтобы выманить водителя из машины.

«Фигурант задержан, суд отправил его под стражу. Часть похищенного он уже потратил, однако 27 млн рублей удалось изъять, они будут возвращены владельцу», — сказал Васенин.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.

