Актриса Яковлева раскрыла секрет интимных сцен в «Интердевочке»

Российская актриса Елена Яковлева призналась, что категорически отказалась от участия в постельных сценах во время съёмок культового фильма «Интердевочка», вышедшего на экраны в 1989 году. Режиссёру Петру Тодоровскому пришлось согласиться с условиями кинозвезды, так как в главной роли он видел только её. Однако чтобы не убирать «клубничку» из сюжета, режиссёр пошёл на хитрость.

«Тогда всех выгнали со съёмочной площадки, подложили лом под ножку дивана и стали его трясти. Я лежала и ничего не делала. Единственное, меня дёргали за ноги. Всё было решено без конфликтов», — рассказала Яковлева в интервью Надежде Стрелец.

Также в интервью Елена Яковлева рассказала, что давно смирилась с необузданной страстью своего сына Дениса Шальных к татуировкам. Мужчине исполнилось 33 года, и всё его тело покрыто тату, некоторые «украшают» даже лицо.