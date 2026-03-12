Сумской мешок для ВСУ: Армия России зачищает приграничье и готовит решающий плацдарм для удара Оглавление Прорыв к Мирополью: Почему дорога на Сумы стала ловушкой для ВСУ Краснополье под прицелом: Зачистка приграничья и бегство ВСУ Сумы в оперативном полукольце: Сырский ищет резервы, но их нет Украина теряет подразделения и населённые пункты в Сумской области. Отсюда ВСУ пытались наступать на российскую территорию. Что уже под контролем ВС РФ и где ждать наступление — в материале Life.ru. 11 марта, 22:15 Армия России продвигается к Сумам. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России продолжает наступать на Сумщине. Бойцы группировки войск создают буферную зону на границе Белгородской и Курской областей. За последнее время ВС РФ перешли границу на нескольких участках и создали угрозу для противника в Краснополье, Мирополье и Сумах.

Прорыв к Мирополью: Почему дорога на Сумы стала ловушкой для ВСУ

ВС РФ приближаются к Мирополью. Различные источники утверждают, что рядом с этим селом занята Александрия, а также карман, созданный российско-украинской границей. До начала боевых действий в Мирополье проживало около 2,5 тысячи человек, что говорит о его небольших размерах, но из населённого пункта идёт трасса в Сумы. Проблемой для наших войск здесь является большое количество вражеских БПЛА. Ещё в августе 2025 года военный аналитик Анатолий Радов сообщал, что Киев перебросил сюда большое количество операторов дронов.

Карта СВО. ВС РФ приближаются к Мирополью. Фото © divgen

Краснополье под прицелом: Зачистка приграничья и бегство ВСУ

В конце декабря российские войска заняли село Высокое, а в начале января Грабовское. От этих населённых пунктов менее 15 километров до Краснополья.

— В 12 километрах к западу от Грабовского проходит трасса Р45, соединяющая города Сумы и Харьков. Если её перерезать физически, это создаст противнику серьёзные проблемы с логистикой в приграничье. Кроме того, решается задача формирования буферной зоны: украинцам теперь будет сложнее обстреливать населённые пункты Белгородской области, — рассказал военкор Александр Коц.

Взятие Грабовского не обошлось без скандалов. Военнослужащие ВС РФ эвакуировали отсюда местных жителей. На Украине сразу же заявили об их похищении, хотя сами «похищенные» говорили, что они добровольно согласились на выезд, а как раз Киев их бросил. Командование ВСУ отправило сюда и не самых мотивированных боевиков. У них не только нет настроя воевать, но и проблемы со здоровьем.

— У меня ревматизм сердца, у меня ноги, суставы, и в колени часто делаю блокады <…> Когда я только попал сюда, даже у меня спрашивал побратим, я говорю: «Я не собираюсь стреляться, я буду сдаваться», — рассказал попавший в плен у Грабовского помощник гранатомётчика 31-го полка связи ВСУ Евгений Берестенко.

Также на этом участке под контроль России перешла Покровка. Село находится вблизи белгородской Колотиловки.

— Формирование Сумского плацдарма с юго-запада Сум успешно продолжается, — прокомментировал военный корреспондент Тимофей Ермаков освобождение Покровки.

Одной из возможных целей для российских войск может являться Краснополье. Этот посёлок площадью 15 квадратных километров расположен на трассе, ведущей к Сумам и Харькову. Сюда киевское командование уже стягивает резервы. Кроме того, возможен и другой вариант развития событий.

— Масштабного продвижения в сторону Краснополья ожидать в ближайшее время не приходится. Вероятно, будущие действия ВС РФ будут направлены на расширение зоны контроля вдоль границы <…> лесные массивы к югу от Покровки и Новодмитровки представляют большую тактическую ценность, нежели сами сёла. Именно за них, вероятно, развернутся бои в ближайшей перспективе. Тем более что резервы противника были сосредоточены в районе Краснополья ещё во время атак ВС РФ под Грабовским, — пишут авторы канала «Рыбарь».

Карта СВО. Группировка «Север» занимает сумские сёла вблизи Белгородской области. Фото © divgen

Сумы в оперативном полукольце: Сырский ищет резервы, но их нет

ВС РФ наступают в сторону Сум не только у Мирополья и Краснополья. Продвижение есть и у Юнаковки. Таким образом, областной центр может быть зажат с трёх сторон. В Сумы уже прилетают российские FPV-дроны. Перед Киевом стоит задача предотвратить заход Армии России в столицу Сумской области, как это было в 2022 году.

— Чтобы это предотвратить, командованию ВСУ придётся где-то изыскивать резервы. А где их взять, если почти по всему фронту их и так не хватает, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожил скопление пехоты ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

Угроза для Сум реальная. Если Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский предпочитают публиковать фотографии из города, то местные жители понимают, что это означает приближение боевых действий.

— Мирные жители, большая часть тех, кто уже может оттуда выехать, они уже выехали. Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала, — рассказал РИА «Новости» в конце февраля командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Одновременно с этим северо-западнее Рыльска создаётся буферная зона. Группировка «Север» заняла сумские сёла Харьковка, Комаровка, Белая Берёза, Бобылёвка, Червоная Заря и Сидоровка. Кроме того, в прошлом году освобождено Марьино. Случилось это после того, как ВСУ попытались войти с этого направления в Белгородскую область.

Авторы Даниил Черных