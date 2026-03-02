В Британии разрешили кремацию водой

Шотландия стала первым регионом Соединённого Королевства, где официально разрешена процедура гидролиза — так называемой «водной кремации». Со 2 марта метод вступил в силу после одобрения парламентом новых правил. Это первая новая форма прощания с умершими, появившаяся в стране за последние 120 лет, пишет Mirror.

Гидролиз считается более экологичной альтернативой традиционному погребению и кремации. Тело помещают в специальную камеру с горячей водой и раствором гидроксида калия, который ускоряет естественное разложение тканей. Перед процедурой умершего заворачивают в биоразлагаемый саван из шерсти или шёлка. После завершения процесса родственникам передают жидкие останки — по сути, стерильный раствор аминокислот, солей и сахаров, который можно использовать как удобрение или утилизировать как обычные отходы. Твёрдые остатки костей измельчают и отдают семье, как прах после кремации.

Министр общественного здравоохранения Шотландии Дженни Минто заявила, что выбор способа прощания — глубоко личное решение, зависящее от ценностей и убеждений семьи. По её словам, гидролиз расширяет возможности для граждан и будет регулироваться так же строго, как и другие методы. В ходе общественных консультаций в 2023 году нововведение поддержали 84% участников. Ожидается, что первые процедуры проведут уже летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России после Нового года значительно выросла стоимость кремации. В среднем цена услуги увеличилась на 20 тысяч рублей, а в ряде регионов подорожание оказалось ещё более заметным. Основная причина — повышение тарифов на коммунальные услуги для бизнеса. Электричество для юридических лиц подорожало на 8–12%, газ — на 7–10%.