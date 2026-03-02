«Синяя Борода» из Ленобласти до смерти избил третью жену шваброй и оказался на скамье подсудимых

В Ленинградской области задержали 59-местного жителя за третье убийство. Мужчина продолжает совершать преступления несмотря на то, что за решёткой был уже два раза.

Жителя Киришей по прозвищу «Синяя борода» обвиняют в убийстве третьей супруги. По версии следствия, мужчина до смерти избил женщину, нанеся ей около 50 ударов, в том числе деревянной рукояткой швабры. Потерпевшая скончалась на месте.

Как выяснили следователи, это уже не первый подобный случай в биографии обвиняемого. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности. Первая его жена погибла 13 лет назад — тогда он получил четыре года колонии. Второй раз «Синяя Борода» сел по той же статье спустя всего год после освобождения, ему назначили семь лет колонии особого режима.

Несмотря на судимости, мужчина вновь создал семью, и история повторилась. Следственный комитет Ленобласти возбудил дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Обвиняемый полностью признал вину. Дело передано в суд.

