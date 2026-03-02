На семью убитого в Петербурге 9-летнего мальчика натравили более тысячи ботов

Юрист Никита Сорокин рассказал, что в социальных сетях удалось вычислить аккаунты ботов, участвовавших в травле семьи девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге. По его словам, волна агрессии в адрес родственников не была стихийной.

«Травля и хейт в отношении семьи, с которым мы столкнулись, не были стихийными - <...> они демонстрируют признаки искусственно организованной кампании», — сообщил эксперт в беседе с kp.ru.

После трагедии в Сети началась скоординированная атака: множество профилей рассылало идентичные сообщения. Активисты приняли решение блокировать такие учётные записи. Всего удалось выявить более тысячи искусственных аккаунтов, участвовавших в кампании против близких погибшего ребёнка.