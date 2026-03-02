На семью убитого в Петербурге 9-летнего мальчика натравили более тысячи ботов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen
Юрист Никита Сорокин рассказал, что в социальных сетях удалось вычислить аккаунты ботов, участвовавших в травле семьи девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге. По его словам, волна агрессии в адрес родственников не была стихийной.
«Травля и хейт в отношении семьи, с которым мы столкнулись, не были стихийными - <...> они демонстрируют признаки искусственно организованной кампании», — сообщил эксперт в беседе с kp.ru.
После трагедии в Сети началась скоординированная атака: множество профилей рассылало идентичные сообщения. Активисты приняли решение блокировать такие учётные записи. Всего удалось выявить более тысячи искусственных аккаунтов, участвовавших в кампании против близких погибшего ребёнка.
Напомним, что тело девятилетнего мальчика было обнаружено в одном из водоёмов Ленинградской области. Согласно материалам следствия, ребёнка сначала избили до смерти, после чего его тело спрятали в воде. По версии следователей, 38-летний педофил Пётр Жилкин предложил мальчику деньги за оказание интимных услуг, а получив отказ, нанёс ему смертельный удар и попытался инсценировать утопление, чтобы скрыть следы преступления. Задержанный полностью признал свою вину.
