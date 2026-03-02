Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 15:43

Расплата за танец «Снегурочек-стриптизёрш» пришла спустя два месяца после Нового года

Организатора оштрафовали за танец «Снегурочек-стриптизёрш» на детском шоу в Нижнем Тагиле

Обложка © Telegram / Инцидент. Нижний Тагил

Обложка © Telegram / Инцидент. Нижний Тагил

Суд в Нижнем Тагиле оштрафовал организатора детского новогоднего шоу на 7 тысяч рублей. Причиной стал откровенный танец аниматоров в костюмах Снегурочек, в ходе которого они демонстрировали нижнее бельё. Выступление прошло 21 декабря во Дворце детского творчества и позиционировалось как семейное развлечение.

В объединённой пресс-службе судов Свердловской области пояснили, что предпринимательница, будучи организатором мероприятий для детей, обязана соблюдать законодательство о защите несовершеннолетних от вредной информации. Дело возбудила прокуратура по статье о нарушении правил распространения среди детей продукции, причиняющей вред их здоровью.

Уволенного из таможни за профнепригодность петербуржца оштрафовали за экстремизм в интернете
Уволенного из таможни за профнепригодность петербуржца оштрафовали за экстремизм в интернете

Напомним, что инцидент произошёл во время новогоднего представления для детей. Танцовщицы в костюмах снегурочек устроили скандальный номер, который возмутил родителей. В зале было много детей от 4 до 10 лет. Некоторым взрослым пришлось увести своих малышей из-за непристойного содержания: артистки задирали юбки и делали движения, похожие на стриптиз.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar