Новости СВО. ВСУ выбиты из Круглого и Резниковки, ВС РФ расширяют буферную зону, Зеленский признал дефицит ПВО из-за Ирана, 3 марта

Российские войска заняли несколько сёл в Харьковской области и ДНР, британский спецназ засветился на Украине, Киев остался без перехватчиков для Patriot из-за Ирана — дайджест Life.ru. 2 марта, 21:07 ВС РФ освободили населённые пункты в ДНР и на границе с Белгородской областью.

Приграничье Курской области: ВСУ потеряли РЭБ и миномёты

Подразделения 115-й бригады Территориальной обороны неудачно собрались в лесополосе у Искрисковщины. Село находится на границе с Курской областью. По противнику отработали российские военные лётчики. В это же время штурмовики ВС РФ продвигаются в Сумской области.

Киев усиливает свои войска переброской дополнительных сил. Так, 5-й пограничный отряд усиливают боевиками националистических формирований, а в 225-й штурмовой полк пришло пополнение из артиллеристов 143-й бригады ВСУ.

Склад с дронами противника уничтожен в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

За сутки противник на этом направлении потерял почти 150 человек, а также миномёты, пикапы, инженерную технику, станцию РЭБ «Дамба» и БПЛА. В селе Усок поражён склад с беспилотниками.

— Наша разведка наблюдала за действиями боевиков несколько дней, после чего к выявленной цели — заполненному складу БПЛА — отправились «Герани» и сожгли всё одним махом. ВСУ готовили эти беспилотники для ударов по российским регионам, специалисты наших войск БПС сработали на опережение, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Прорыв под Харьковом: взятие Круглого и путь к Волчанску

Бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» вытеснили подразделения украинского 1-го пограничного отряда из села Круглое в Харьковской области. Пограничники понесли потери не только от российских бойцов, но и в результате ударов своих сослуживцев. Командование отдало приказ атаковать дронами отступающие силы. Круглое находится вблизи Белгородской области, и продвижение здесь может сократить количество обстрелов российской территории.

— Двигаясь с него на запад через лесной массив Волчанского заказника, можно дойти до самого Волчанска, параллельно освобождая приграничные сёла области. Вероятно, началось создание новой буферной зоны, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

ДНР: взяты Дробышево и Резниковка, горят «Страйкеры»

Сразу два населённых пункта освобождены в Донецкой Народной Республике. Группировка «Запад» заняла Дробышево, а Южная вошла в Резниковку. Подразделения продолжают наступление, в результате которого противник теряет личный состав и технику.

«Южане» лишили ВСУ американских бронетранспортёров Stryker и М113, а также разбили чешскую машину реактивной системы залпового огня Vampire.

RM-70 Vampire является чехословацкой версией российской РСЗО БМ-21 «Град». Vampire может выпускать до 40 ракет на расстояние до 20 километров. Такие РСЗО используются для ударов по Белгороду, однако наша система ПВО уже научилась их сбивать.

Конфликт на Украине: Британия признала помощь ВСУ в войне с БПЛА

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что британские и украинские специалисты по БПЛА требуются на Ближнем Востоке. Виной всему Иран, который в текущем конфликте массово использует беспилотники.

— Мы направим экспертов с Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнёрам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют, — заявил Стармер.

Стоит отметить, что эксперты, о которых говорит глава британского правительства, могли получить практический опыт уничтожения БПЛА только на Украине. Возможно, это и есть признание, что военнослужащие Великобритании негласно присутствуют на территории, подконтрольной Киеву. Владимир Зеленский уже прокомментировал заявление Стармера.

— Пока никаких запросов я не получал ни от одного из партнёров, в том числе из Великобритании, а также представителей стран Ближнего Востока. Пока об этом не было разговора, — сказал украинский диктатор.

Украина: Patriot останутся без ракет из-за конфликта США с Ираном

Пока Украина не получила сообщения о сокращении поставок ракет для систем ПВО, утверждает Владимир Зеленский. При этом он понимает, что из-за войны США и Ирана интересы киевского режима могут отойти на второй план.

— Что касается ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока. Какое будет влияние на инициативу PURL по закупкам оружия у США. В частности, по возможному дефициту ракет-перехватчиков РАС-3 для систем Patriot. Мы сами понимаем, что долгая война, если она будет долгой, интенсивность боевых действий будет влиять на количество ракет ПВО для нас, — пожаловался Зеленский.

PURL — программа поддержки Украины, в рамках которой страны НАТО закупают вооружение у США и передают его Киеву. Через этот механизм поставлялось в том числе оружие для обороны воздушного пространства.

