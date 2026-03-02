«АвтоВАЗ» русифицировал названия комплектаций Life и Techno

«АвтоВАЗ» привёл названия комплектаций в соответствие с новым законом о защите русского языка. Как сообщили в компании изданию «Подъём», версию Life переименовали в «Практик», а Techno теперь пишут кириллицей — «Техно».

При этом названия моделей — Iskra, Aura, Vesta, а также мультимедийной системы Lada EnjoY остались без изменений. На заводе пояснили: русифицировали только то, что требовало перевода по закону.

Нормы, вступившие в силу с 1 марта, обязывают дублировать или заменять иностранные слова на вывесках, ценниках, сайтах, в меню и других публичных коммерческих обозначениях. Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков, брендов, фирменных наименований, а также слов, у которых нет общеупотребительного русского аналога в утверждённых правительством словарях.

В феврале Министерство транспорта РФ направило в правительство обновлённый перечень автомобилей, допустимых для работы в такси с 1 марта 2026 года. В список вошли кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от бренда Tenet, пассажирские микроавтобусы Sollers SF1 и SP7, а также «Волжанка» — новая модель «Волги», запуск которой намечен на апрель. Решение расширить реестр приняли после критики рынка: участники указывали, что предыдущая версия игнорировала уже выпускаемые в России автомобили с высокой локализацией. Ранее в документе значились Lada Granta, Vesta, Aura, Largus, Niva, «Москвич» 3, 3е, 6, 8, Evolute и Voyah.