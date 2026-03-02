«Упёр — не значит украл»: Губин ответил на обвинения в плагиате песни «Мальчик-бродяга»

Композитор и исполнитель Андрей Губин прокомментировал обвинения в плагиате своей знаменитой песни «Мальчик-бродяга». В интервью Ксении Собчак он признал, что вдохновлялся мелодией друга, но назвал это не кражей, а подсознательным заимствованием.

Журналистка напомнила, что на авторство хита претендует основатель группы «140 ударов в минуту» Сергей Конев. Губин подтвердил, что они познакомились в юности и тогда же показывали друг другу свои наработки.

«Серёжа позвонил и принёс мне свою песню: «Одинокий волк, но не злой, не страшный, одинокий волк, никому не опасный». Хорошая песня, она мне даже больше, чем «Мальчик-бродяга», нравится», — сказал артист.

Спустя четыре месяца, по словам Губина, он написал «Мальчика-бродягу». Он предположил, что мелодия Конева осталась у него в подсознании, но подчеркнул, что на этот порядок аккордов тогда «писались все песни». Губин добавил: куплет в его версии отличается от варианта приятеля, хотя ритмика совпадает.

«Я действительно «упёр» эту мелодию, но я её не крал», — резюмировал певец.

В январе, спустя почти год молчания, Андрей Губин вновь появился на публике и объяснил, почему исчез со сцены. Певец рассказал, что причиной стало состояние здоровья. При этом он не оставляет творчество: за последние месяцы написал три новые песни, но держит их в секрете. Губин не исключает возвращения к концертной деятельности, однако подчёркивает: главное, чтобы его музыка звучала. Если проблемы со здоровьем усугубятся, он готов передать неопубликованные композиции другим исполнителям. На вопрос о личной жизни артист ответил с самокритикой: признался, что стал «ужаснейшим человеком», встречается и общается, но к серьёзным отношениям не готов, переживая период самоосуждения.