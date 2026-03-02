Калининградец взорвал бывшую и её мать, замаскировав бомбу в подвале под кирпич

В Калининграде 79-летняя женщина и её 54-летняя дочь пострадали при взрыве в подвале дома на улице Чекистов. Они отодвинули кирпич на полке, а тот оказался самодельным взрывным устройством. Обе получили травмы глаз.

Калининградец взорвал бывшую и её мать, замаскировав бомбу в подвале. Видео © Telegram / Калининградский Следком

Следователи выяснили, что взрыв организовал 59-летний бывший сожитель младшей из пострадавших. Мотив — судебные тяжбы о разделе совместно нажитого имущества. Мужчине предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и незаконном изготовлении взрывчатки. Решается вопрос о его аресте.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 1 ст.223.1 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Липецке было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пыталась лишить жизни своих малолетних детей, а затем собиралась покончить с собой. 26 февраля мать дала своим детям восьми и пяти лет лекарства с седативным и противосудорожным эффектом.