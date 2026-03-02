Apple представила самый дешёвый iPhone 17e с поддержкой магнитной зарядки

Компания Apple начала серию анонсов новых устройств, о которой ранее говорил глава корпорации Тим Кук. Первой новинкой стал iPhone 17e, получивший ряд незначительных улучшений по сравнению с предшественником.

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 Гц и яркостью до 1200 нит. Интересно, что это единственная актуальная модель Apple с классическим вырезом-«чёлкой» — остальные используют Dynamic Island.

За производительность отвечает новый чип Apple A19, который также стоит в базовом iPhone 17. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, накопитель — 256 или 512 ГБ (версии на 128 ГБ в линейке больше нет). Камера на тыльной стороне одна — на 48 Мп, фронтальная — 12 Мп.

Главное нововведение — поддержка беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Ранее в компании считали, что покупателям этой линейки магниты не нужны, но критики заставили пересмотреть решение. Также в iPhone 17e установлен фирменный модуль связи C1X, как в iPhone Air.

Стоимость новинки стартует с 599 долларов (около 46,2 тыс. рублей) за версию с 256 ГБ. Доступные цвета: чёрный, розовый и белый.

