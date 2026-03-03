Хакеры больше не сотрут данные: В VK Cloud появился «несгораемый» бэкап

VK Tech усилила защиту бизнеса от вирусов-вымогателей. В сервисе Cloud Backup на платформе VK Cloud появилась функция неудаляемых резервных копий – теперь бэкапы невозможно стереть, зашифровать или изменить в течение заданного срока хранения. Причём защита срабатывает даже при кибератаке и компрометации учётной записи администратора.

В основе технологии лежит механизм S3 Object Lock по модели WORM (Write Once, Read Many), реализованный в объектном хранилище VK Object Storage. После создания копии система автоматически блокирует любые попытки её удаления или перезаписи на срок, который определяет администратор.

Доступны два режима: управляемый – когда уполномоченный пользователь может снять блокировку, и строгий – при котором изменить или удалить копию не сможет никто, включая администратора проекта, до окончания срока хранения. Для отдельных сценариев предусмотрена даже бессрочная блокировка, что актуально для аудита и судебных разбирательств.

Как отметил руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко, в 2025 году около 20% всех атак на бизнес были связаны с вымогательством. Злоумышленники целенаправленно уничтожают резервные копии, чтобы лишить компанию возможности восстановления. Новая функция Cloud Backup должна решить эту проблему: даже при полной компрометации инфраструктуры данные останутся нетронутыми и готовыми к восстановлению.

