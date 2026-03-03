Владимир Путин
Регион
3 марта, 05:11

Посетители зоопарка отравили медведя сгущёнкой в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArCaLu

Посетители зоопарка «ЗооДзен» в посёлке Токсово Ленинградской области скормили 19-летнему медведю сгущённое молоко и быстро покинули территорию. После чего животному стало плохо. Об этом сообщила администрация зверинца 2 марта.

Посетители зоопарка накормили медведя сгущёнкой. Видео © VK / Зоопространство «Зоо Дзен» в Токсово

Сотрудник зоопарка заметил зверя с упаковкой лакомства и забрал угощение. К тому времени медведь уже съел много сгущёнки. У зверя началась тошнота и рвота. Ветеринары дали ему сорбенты. Сейчас состояние животного стабильное.

Сотрудники зоопарка ищут нарушителей. Кормить животных запрещено — это опасно для их здоровья.

Ранее в китайском парке Siberian Tiger Park почти 200 амурских тигров перевели на лечебную диету. Во время празднования китайского Нового года туристы активно угощали хищников. Из-за переедания тиграм пришлось сесть на диету до конца марта.

