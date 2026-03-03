Украинцам запретили выходить на Паралимпиаду в форме с картой страны
Обложка © Х / ukrparalympic
Международный олимпийский комитет запретил украинской сборной выступать на Паралимпиаде в форме с изображением карты Украины. Об этом сообщил президент Национального паралимпийского комитета страны Валерий Сушкевич.
По его словам, команда подготовила парадную форму для выхода на соревнования, однако Международный паралимпийский комитет заявил, что такой вариант экипировки носит политический характер.
«Нам сказали: так не пойдёт. В такой форме никто не допустит выходить», — подчеркнул Сушкевич.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милан и Кортина д’Ампеццо. Ожидается участие спортсменов из разных стран, в том числе шести атлетов из России с флагом и гимном.
Ранее Life.ru писал о похожем инциденте на Олимпиаде-2026. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на тренировку в шлеме с изображениями погибших боевиков ВСУ, однако Международный олимпийский комитет запретил использовать этот элемент экипировки, сославшись на правило о недопустимости политических демонстраций. После окончания Игр спортсмен стал звездой на родине.
