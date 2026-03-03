Врач напомнила о привычке с наушниками, которая незаметно лишает слуха

3 марта отмечается Всемирный день слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня более 1,5 млрд человек живут с нарушениями слуха. К 2050 году эта цифра может вырасти до 2,5 млрд — проблемы будут наблюдаться у каждого четвёртого жителя планеты.

Снижение слуха «молодеет»

Проблема касается не только пожилых людей. Врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина рассказала Life.ru, что ухудшение слуха всё чаще диагностируется у молодых пациентов. Основные причины — постоянное использование наушников и пребывание в шумной среде.

Ухо — сложный орган. Наружное ухо улавливает звуки. Среднее ухо через барабанную перепонку и систему слуховых косточек усиливает их. Внутреннее ухо преобразует механические колебания в электрические сигналы, которые поступают в мозг. Клетки внутреннего уха особенно уязвимы — после повреждения они не восстанавливаются Лариса Вылегжанина Врач-сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Что разрушает слух

На состояние слуха влияют перенесённые отиты, вирусные инфекции, приём некоторых лекарств, травмы головы, сахарный диабет и гипертония. Однако одним из самых недооценённых факторов остаётся регулярное воздействие громкого звука.

Музыка в наушниках на максимальной громкости, посещение концертов и клубов, работа с техникой без средств защиты постепенно приводят к повреждению слуха. Проблема развивается незаметно — человек начинает замечать её лишь тогда, когда появляются трудности в общении и необходимость постоянно переспрашивать.

Как защитить слух

Чтобы сохранить слух, врач рекомендует придерживаться простых правил:

снижать громкость при использовании наушников;

регулярно делать перерывы в тишине;

использовать беруши на концертах и при работе в шумной среде;

не злоупотреблять чисткой ушей ватными палочками.

Особое внимание — детям

Дети не всегда могут точно описать свои ощущения, поэтому родителям важно обращать внимание на тревожные признаки: частые отиты, задержку речевого развития, привычку переспрашивать, слишком высокую громкость телевизора или гаджетов. При появлении таких симптомов необходимо проверить слух. Ранняя диагностика позволяет своевременно назначить лечение или подобрать слуховой аппарат и сохранить качество жизни.

Слух играет важную роль в безопасности: благодаря ему человек распознаёт сигналы опасности, слышит приближающийся транспорт и звуковые сигналы устройств. Забота о слухе сегодня — это сохранение самостоятельности и качества жизни в будущем.

