Комик Алексей Щербаков внезапно отменил все концерты в России

Комик Алексей Щербаков остался без концертов в России — все выступления в рамках тура 25/26 отменены. Об этом сообщает Mash.

Большой сольник в Москве, запланированный на 2 апреля в зале «Москва», отменили, билеты возвращают. Анонс исчез с сайта площадки, хотя продажи почти завершились. На официальном сайте комика нет ни одного запланированного концерта в российских городах.

Для сравнения: в 2024 году резидент «ЧБД» отыграл в 33 городах, включая крупные площадки России, Беларуси и Казахстана. В минувшем году — вдвое меньше, пробелы закрыли мировым турне. Проблемы начались после инцидента в Казахстане, где Щербаков на премьере фильма заявил, что приехал к другу. Источники говорят, что сейчас юморист в трудном положении.