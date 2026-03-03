Владимир Путин
3 марта, 07:05

Комик Алексей Щербаков внезапно отменил все концерты в России

Комик Алексей Щербаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shcherbakov_alexei

Комик Алексей Щербаков остался без концертов в России — все выступления в рамках тура 25/26 отменены. Об этом сообщает Mash.

Большой сольник в Москве, запланированный на 2 апреля в зале «Москва», отменили, билеты возвращают. Анонс исчез с сайта площадки, хотя продажи почти завершились. На официальном сайте комика нет ни одного запланированного концерта в российских городах.

Для сравнения: в 2024 году резидент «ЧБД» отыграл в 33 городах, включая крупные площадки России, Беларуси и Казахстана. В минувшем году — вдвое меньше, пробелы закрыли мировым турне. Проблемы начались после инцидента в Казахстане, где Щербаков на премьере фильма заявил, что приехал к другу. Источники говорят, что сейчас юморист в трудном положении.

Ранее стало известно, что популярное шоу «Что было дальше?» может переезхать в Казахстан из-за запрета на въезд в РФ для Нурлана Сабурова, отказа в регистрации бренда и открывшихся творческих перспектив. Алексей Щербаков тогда улетел в Алма-Ату вслед за своим коллегой.

