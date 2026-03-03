Россиянам могут усложнить снятие наличных в отделениях и кассах банков

Российские банки предложили ввести в отделениях «период охлаждения» при снятии наличных, чтобы защитить клиентов от действий мошенников, сообщает газета «Известия». По данным издания, инициативу поддержали несколько кредитных организаций.

«Мера должна помочь защитить клиентов, попавших под воздействие мошенников, не дав людям сразу вывести средства со своих счетов непосредственно в банковских отделениях», — объяснили собеседники издания.

По аналогии с банкоматами, в офисах предлагают временно приостанавливать подозрительные операции для дополнительной проверки. Сейчас банк обязан выдавать деньги по первому требованию, даже если есть явные признаки, что человек действует под влиянием злоумышленников. Новый механизм позволит блокировать такие снятия, чтобы предотвратить вывод средств со счетов.

