ФСБ предотвратила теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Екатеринбурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили в Екатеринбурге теракт, планировавшийся против руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ в Екатеринбурге предотвращён террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1985 года рождения по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

Исполнителем выступал гражданин РФ 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. Он успел забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК. Однако при попытке задержания его украинский куратор дистанционно привёл бомбу в действие. В результате взрыва злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего по заданию украинских спецслужб. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство и установили его под машину военного.