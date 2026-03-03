Владимир Путин
3 марта, 07:13

Мужа Блиновской допросили в суде Донецка по делу Эльмана Пашаева

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleks_travel_guide

Мужа Елены Блиновской Алексея допросили в военном суде Донецка по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ходом процесса.

«Алексей Блиновский лично был допрошен в суде в Донецке по делу в отношении Эльмана Пашаева», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев получил от предпринимателя Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Деньги передавались за содействие в освобождении его и его супруги от уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей, уклонение от налогов и легализацию доходов.

Напомним, что сам Эльман Пашаев сейчас пребывает в следственном изоляторе Донецка. Его адвокат говорит, что суд по делу о мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей может продлиться ещё год-два. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

