3 марта, 07:44

Российским школьникам придётся сдавать новый экзамен перед ОГЭ

Обложка © Life.ru

В России введут устный экзамен по истории для девятиклассников, который будет проходить перед основным государственным экзаменом (ОГЭ), начиная с 2027/2028 учебного года. Об этом рассказал Министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классах перед основным государственным экзаменом. Он будет введён с 2027/2028 учебного года», — сказал Кравцов.

По его словам, уже разработан план подготовки российских учителей и школьников к проведению и сдаче нового испытания.

Ранее Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году. По данным ведомства, минимальные требования касаются всех предметов, и их несоблюдение может лишить выпускника возможности подтвердить освоение образовательной программы.

